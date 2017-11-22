12 известных мужчин, оставивших семьи ради молоденьких девушек 

Счастье всю жизнь прожить с одной-единсвтенной женщиной дается не каждому. Даже обычные люди, не всегда способны прожить жизнь со своей семьей от начала и до конца. Что уже говорить о знаменитостях с их возможностью выбирать, которая искушает.

Мы предлагаем Вашему вниманию 12 знаменитых мужчин, которые бросили семью ради молоденьких девушек.



1. Доминик Джокер



Популярный музыкант и исполнитель Доминик Джокер (Александр Бреславский) бросил свою семью ради звезды российского шоу «Голос», певицы Екатерины Кокориной. С Екатериной они познакомились когда та участвовала в проекте «Битва хоров». Уже после начала отношений с Александром, Кокорина попала на шоу «Голос». Бывшая жена Бреславского говорит, что больше всего от их разрыва страдают двое их маленьких детей — сыновья теперь практически не видятся с отцом.



2. Александр Устюгов



Александр Устюгов — российский актёр, известный по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Чума». Осенью 2015-го Александр тайно женился на бывшей супруге звезды фильмов «Бой с тенью» Дениса Никифорова Анне Озар и увёз её во Францию. Проблемы с предыдущей женой Яниной Соколовской у Устюгова начались ещё летом, поэтому их разрыв ни для кого сюрпризом не был.

3. Владимир Кристовский



Популярный российский музыкант, лидер группы Uma2rmaH, в 2013 году оставил свою супругу Валерию Кристовскую (Римскую) с четырьмя детьми и женился во второй раз. Новой его избранницей стала Ольга Пилевская — сотрудница пиар-команды Владимира, игравшая главные роли во многих клипах Uma2rmaH.



4. Алексей Нилов



Капитан Ларин, как мы привыкли его называть. До своей нынешней жены Елены, Алексей был женат четырежды (два раза официально и два — неофициально) и от трёх бывших жён имеет по одному ребёнку. Елена Нилова — бывший продавец-стажер супермодного магазина одежды в центре Санкт-Петербурге, сейчас — профессиональный фотограф-цифровик. Вместе они с 2004 года.

5. Сергей Селин



Со своей первой женой «Дукалис» прожил без малого 20 лет. Она тоже актриса, снималась иногда в небольших эпизодах сериала «Улицы разбитых фонарей», а в основном была секретарём и импресарио мужа. В 1987 году у них родился сын Прохор. Однако, в 2008 или в 2009 году Сергей оставил свою семью и женился на молодой сотруднице налоговой службы Анне, которая всего на три года старше его сына. Во втором браке у Сергея и Анны родилось уже двое детей.

6. Михаил Трухин



Ещё один из «Ментов», Михаил Трухин (лейтенант Волков), оставил свою жену и двоих детей ради молодой возлюбленной по имени Анна Нестерцова, которая младше его на 14 лет. Впрочем, в 2008 году у них родился ребёнок — дочь Софья. О том, кто такая Анна и чем она занимается, к сожалению, ничего неизвестно.

7. Тим Штайнер



Тим Штайнер — довольно крупный британский бизнесмен, мультимиллионер, владелец интернет-магазина Ocado. Прожив со своей женой Белиндой 14 лет в браке, он решил оставить её и четверых детей ради 27-летней польской модели по имени Патриция Пика. Самому бизнесмену 46 лет, поэтому их разница в возрасте не выглядит такой уж сильной. Теперь вместе со своей новой пассией они живут в большом доме на севере Лондона.



8. Роуэн Аткинсон



Тот самый Мистер Бин. Со своей теперь уже бывшей женой Сунетрой Шастри они прожили вместе 24 года. Их пара всегда считалась счастливой и образцовой, поэтому для всех распад их семьи стал настоящей неожиданностью. Жену и двух детей 60-летний Аткинсон оставил ради тридцатидвухлетней актрисы Луизы Форд.

9. Фёдор Бондарчук



Один из самых громких звёздных разводов России последнего времени. Со своей женой Светланой Фёдор познакомился в 1986 году, а спустя 30 лет развёлся ради 27-летней актрисы Паулины Андреевой. Они встречались с осени 2015 года, в то время как официальный развод Фёдора и Светланы состоялся только весной 2016-го.

10. Байгали Серкебаев



57-летний лидер популярной группы A’Studio Байгали Серкебаев оставил свою семью ради 29-летней модели. Самое интересное, что со своей официальной женой, с которой Байгали прожил более 20 лет, он разводиться пока не собирается. При этом новая пассия музыканта старается активно демонстрировать их жаркие отношения, публикуя совместные снимки в соцсетях.

11. Евгений Цыганов



Популярный российский актёр театра и кино Евгений Цыганов — настоящий многодетный отец. В браке с первой женой Ириной Леоновой у них родились семеро детей. Что, впрочем, не помешало ему оставить жену одну с ними и уйти к другой — актрисе Юлии Снегирь. В марте 2016 года у них уже родился совместный ребёнок.



12. Армен Джигарханян



Не так давно, в феврале 2016 года 80-летний Армен Джигарханян и его 36-летняя избранница Виталина Цымбалюк-Романовская узаконили свои отношения в загсе. Стоит отметить, что до этого они жили вместе в течение 15 лет. С предыдущей женой Татьяной Власовой Джигарханян прожил в браке 40 лет.

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