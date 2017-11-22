Алексей Панин устроил дебош из-за того, что его не пустили в гримерку Димы Билана

Скандальный артист снова в центре скандала.

Похоже, ведущий «Хайповостей» и сам не прочь оказаться в центре таковых. В этот раз Алексей Панин умудрился закатить скандал у гримерки Димы Билана, куда его не пустила директор певца. Актер пришел в ярость, что лауреата государственных премий Российской Федерации и его дочь не пускают к певцу взять автограф, и накинулся на женщину с нецензурной бранью. Пронырливым папарацци удалось заснять на видео разбушевавшегося Панина, и видео уже вовсю гуляет по Сети.

Директор Димы Билана пыталась урезонить дебошира, объяснив, что исполнитель устал после концерта и ему необходим отдых. Однако здравые доводы на Панина не подействовали, а увидев, что его снимает камера, он начал угрожать оператору.

При этом охранники ДК — концерт Билана проходил во Владимире — хоть и видели, что артист ведет себя агрессивно и неадекватно, предпринимать ничего не стали, а наблюдали за происходящим, как праздные зеваки.

К слову сказать, Панина к Билану так и не пустили. Вернувшись в номер, артист выложил видео, где поделился своей версией инцидента. Он рассказал, что билеты для его дочки и ее подружки на выступление Билана достал ему Стас Костюшкин. Сам артист на концерте не был, а приехал за дочерью, которая и выразила желание сделать селфи с Димой.

То, что его не пропустили в гримерку, возмутило Панина. Он яростно заявил, что когда на концерт Киркорова пришли его мама и дочь, то король российской эстрады лично спрашивал, удобные ли у них места. Актер также дал понять, что ждет от Билана звонка с извинениями.

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