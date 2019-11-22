Европейский концерн пренебрегает экологическим законодательством на своих заводах в России?

Экологическая ситуация в мире – повод для беспокойства, а экология в России – это повод для паники. И дело даже не в том, что люди не умеют и не хотят сортировать мусор, а в том, что крупные предприятия плевать хотели на нормы и правила экологического законодательства. Об одной из таких компаний рассказала редакция « Момента Истины ». Журналисты провели целое расследование, побывав на заводах «Кроношпан», которые принадлежат крупнейшему европейскому промышленному концерну.

Журналисты не просто так взялись за заводы, которые расположены в Егорьевске, Уфе и Электрогорске. Очень уж странно то, что по непонятным причинам крупнейший европейский концерн построил свои самые крупные заводы не на территории ЕС, а в странах Восточной Европы. Ведущий Федор Трусов вместе с командой «Момента истины» и представителями Национального экологического корпуса провели инспекцию предприятий «Кроношпана», которые загрязняют экологию России. Результаты шокировали и дали разом ответы на многие волнующие вопросы.

Журналисты и активисты воочию смогли убедиться в самом страшном: яд прямиком вытекает в грунт, что чревато его попаданием в грунтовые воды. А ведь химические отходы могут навредить очень сильно не только природе, но и людям, которые живет недалеко от этого предприятия.

Можно прийти к выводу, что «Кроношпан» не случайно расположил свои самые опасные для экологии предприятия именно в России. Дело в том, что к вопросам экологии в нашей стране не относятся так же серьезно, как в странах Западной Европы. Поэтому так непросто представить, чтобы какой-то завод в ЕС вёл бы себя так же по отношению к окружающей среде. И хотя в России формально тоже запрещено такое поведение предприятий, но в России на этом поприще работают или коррупционные схемы, или банальная преступная халатность. Один из этих факторов позволяют «Кроношпану» и дальше травить россиян своими ядовитыми выбросами и отходами.

И это еще не все плохие новости. Стало известно, что «Кроношпан» имеет намерение открывать новые предприятия на территории Российской Федерации, поэтому скоро не только в Подмосковье узнают, как Европа заботится о природе.

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