Европейский концерн пренебрегает экологическим законодательством на своих заводах в России?

22.11.2019 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Экологическая ситуация в мире – повод для беспокойства, а экология в России – это повод для паники. И дело даже не в том, что люди не умеют и не хотят сортировать мусор, а в том, что крупные предприятия плевать хотели на нормы и правила экологического законодательства. Об одной из таких компаний рассказала редакция «Момента Истины». Журналисты провели целое расследование, побывав на заводах «Кроношпан», которые принадлежат крупнейшему европейскому промышленному концерну.

Журналисты не просто так взялись за заводы, которые расположены в Егорьевске, Уфе и Электрогорске. Очень уж странно то, что по непонятным причинам крупнейший европейский концерн построил свои самые крупные заводы не на территории ЕС, а в странах Восточной Европы. Ведущий Федор Трусов вместе с командой «Момента истины» и представителями Национального экологического корпуса провели инспекцию предприятий «Кроношпана», которые загрязняют экологию России. Результаты шокировали и дали разом ответы на многие волнующие вопросы.

Журналисты и активисты воочию смогли убедиться в самом страшном: яд прямиком вытекает в грунт, что чревато его попаданием в грунтовые воды. А ведь химические отходы могут навредить очень сильно не только природе, но и людям, которые живет недалеко от этого предприятия.

Можно прийти к выводу, что «Кроношпан» не случайно расположил свои самые опасные для экологии предприятия именно в России. Дело в том, что к вопросам экологии в нашей стране не относятся так же серьезно, как в странах Западной Европы. Поэтому так непросто представить, чтобы какой-то завод в ЕС вёл бы себя так же по отношению к окружающей среде. И хотя в России формально тоже запрещено такое поведение предприятий, но в России на этом поприще работают или коррупционные схемы, или банальная преступная халатность. Один из этих факторов позволяют «Кроношпану» и дальше травить россиян своими ядовитыми выбросами и отходами.

И это еще не все плохие новости. Стало известно, что «Кроношпан» имеет намерение открывать новые предприятия на территории Российской Федерации, поэтому скоро не только в Подмосковье узнают, как Европа заботится о природе.

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