Мистика Телецкого озера

Телецкое озеро является в России не только одним из самых глубоких и красивых, но еще и мистическим. Данный водоем забрал жизни тысяч людей, которые стали жертвами не только собственной невнимательности, но и очень страшных стечений обстоятельств.

Максимальная глубина Телецкого озера завораживает - целых 325 метров. Специалисты рассказывают, что рыбы в этом озере не опускаются ниже 100 метров, потому что дальше здесь царит холод и мрак. Так уж выходит, что зачастую тела утонувших на Телецком озере людей не находят.

Подводники со стажем рассказывают о том, что тела покойных очень быстро, что называется, консервируются. Те из водолазов, которые решались на максимальное погружение, делали страшные заключения. Ведь они натыкались на большое количество погибших людей и животных. Но больше всего поражает то обстоятельство, что их тела не подверглись изменениям со временем. Вполне возможно, что всему виной температурный режим на дне озера, который не превышает 3 градусов тепла.

Поговаривают, что в природных слоях Телецкого озера находятся даже всадники времен Чингиз-хана. Из местных легенд следует, что отряд в доспехах угодил на дно в попытке достичь на самодельных плавательных средствах противоположный берег. Бойцы просчитались, после чего столкнулись с суровой реальностью. Ведь вода уже через несколько метров от берега становится настолько холодной, что парализует людей и животных. Под тяжестью доспехов они быстро опустились на глубину в 250 метров, где находятся по сей день.

В качестве свежего примера можно обратиться о падении вертолета "Робинсон" в Телецкое озеро. Трагедия произошла в феврале текущего года. На борту воздушного судна находились пять человек, в том числе бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных и полномочный представитель президента в Госдуме Александр Косопкин. Никого из них найти не удалось, так как вертолет рухнул в том месте озера, где глубина превышает 200 метров. Поисковая операция продолжалась несколько недель, но никаких результатов она не принесла.

Еще одним трагическим случаем на Телецком озере оказалась обычная экскурсионная поездка на подводных крыльях модели "Волга". Посмотреть уникальную природу Горного Алтая отправились 12 туристов. Среди них была 11-летняя девочка и двое подростков. В какой-то момент водное судно опрокинулось. Все находившиеся на нем люди погибли. Их тела нашли только через два месяца после происшествия.

Иначе как мистикой нельзя объяснить многочисленные трагические случаи на Телецком озере. Специалисты уверены, что зачастую у людей не хватает опыта и знаний. Дело в том, что район вокруг озера представляет собой очень опасную зону. Погода меняется за несколько секунд. В районе Телецкого озера преобладают обильные снегопады, туманы и сильнейшие ветра. Так уж выходит, что приезжающие на озеро туристы зачастую не отдают отчет всей опасности и суровости данного места.

Огромный поток туристов на Телецкое озеро объясняется тем, что природа здесь зачастую сохраняется в первозданном виде. По озеру, длина которого составляет 78 километров, отправляются в сплав многочисленные группы из профессионалов и любителей. Рядом с озером построены 18 туристических баз и кемпингов. Также на Телецком озере распространено рыболовство, так как природное разнообразие позволяет получать самую разную добычу.

Свое название озеро получило примерно 400 лет назад, когда с инициативой назвать водоем Телецким выступили русские первопроходцы. В те времена на берегах озера обитали тюркские племена телесы. Местные народы придерживались другого названия - Золотое озеро.

Пожалуй, главной особенностью Телецкого озера является то, что оно питается от горных рек. От этого вода даже в жаркую погоду остается холодной. Но вместе с этим вода в Телецком озере настолько кристальная и чистая, что от погружения в нее редко отказываются туристы.

На сегодняшний день даже самое современное оборудование не позволяет ответить на ряд вопросов, связанных с тайнами на дне Телецкого озера. По этой причине возникают все новые и новые мистические предположения.

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