Самозанятые могут получить возможность оформлять оплачиваемый больничный

Russf Ноя 22, 2022 Интересное

В настоящее время соответствующие поправки в российское законодательство находятся на стадии проработки. Согласно грядущим изменениям, самозанятым будет разрешено страховать заработок и уплачивать обязательные взносы, которые потом могут быть использованы на оплату больничного листа.

Предполагается, что в качестве застрахованного заработка можно будет указать 2 или 3 МРОТ. Размер обязательного взноса будет составлять 3,84%. При этом в качестве трудового стажа будет учитываться не только период регистрации гражданина как самозанятого, но и время наемного труда. В Минтруде уточнили, что если новая система приобретет популярность, то в ее рамках будет предложено больше тарифов.

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