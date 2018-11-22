Силуанов пообещал колоссальный рост пенсий

К пенсионной тематике сейчас приковано повышенное внимание россиян по той простой причине, что со следующего года в нашей стране начнет реализовываться пенсионная реформа. В ее рамках предполагается существенное повышение возраста выхода на пенсию.

Власти России уверяют население в том, что пенсионные преобразования пойдут на пользу людям, особенно пожилым гражданам. В частности, благодаря преобразования, как заверили в правительстве, реальные доходы пенсионеров начнут индексироваться куда более стремительнее, нежели это происходит сейчас.

Новый повод для дискуссий по этому поводу предоставился после заявления министра финансов Антона Силуанова, который постарался обнадежить отечественных пенсионеров. Из его свежего комментария следует, что начиная с 2019 года пенсии россиян будут индексироваться на процент, который будет в значительной степени превосходить показатели по инфляции.

По данным Силуанова, уже в следующем году пенсии по старости будут повышены на семь процентов, тогда как инфляция составит порядка четырех процентов. Из этого министр сделал вывод, что рост пенсий будет колоссальным, чего не было в современной истории никогда. В последующие годы пенсии будут индексироваться на 6%, а инфляция не будет превышать четырех процентных пунктов.

Рассуждая о дальнейших перспективах Антон Силуанов заострил внимание на том, что в 2020 году средний размер пенсии в нашей стране достигнет 20-тысячной отметки. На сегодняшний день ее величина упирается в 14 тысяч рублей.

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