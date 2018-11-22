В Пенсионном фонде порадовали работающих пенсионеров

Количество разговоров о том, что со следующего года работающих пенсионеров лишат пенсионных выплат, очень много. Подобные дискуссии активизируются перед завершением 2018 года, которому остается чуть больше месяца.

По той причине, что в обществе царит неопределенность и откровенная нервозность, в Пенсионном фонде решили прояснить ситуацию официальным комментарием. Именно с его помощью стало ясно, какое будущее ожидает трудящихся пенсионеров в нашей стране.

В Пенсионном фонде уточнили, что действующие пенсионеры, вне зависимости от того, работают ли они официально или прекратили трудовую деятельность, все равно будут получать назначенные им государством пенсионные выплаты в 2019 году. Соответственно, из этого можно сделать вывод о том, что все разговоры о возможной отмене пенсий работающим пенсионерам, не имеют под собой весомых оснований.

Проанализировав мнения трудящихся пенсионеров можно сделать вывод, что они обрадовались свежему заявлению из Пенсионного фонда. Ведь их опасения были весьма серьезными и люди всерьез задумывались над тем, чтобы поскорее оставить работу, так как никто не хотел лишиться привычной пенсии.

Дело в том, что в российском обществе последним временем ходят слухи о том, что уже со следующего года работающим пенсионерам пенсии могут либо урезать, либо перестать выплачивать вообще. В Пенсионном же фонде напрочь отказались рассматривать всерьез подобного рода слухи.

"Все действующие получатели пенсии, то есть, действующие российские пенсионеры, могут рассчитывать на начисление им в 2019 году всех назначенных пенсий, вне зависимости от факта их трудоустройства", - сообщают представители ведомства.

Отдельно в Пенсионном фонде заострили внимание на таком обстоятельстве, как распространение заведомо ложной информации. Здесь подчеркнули, что представители ведомства никогда не доводили до общественности данные о том, что в обозримой перспективе пожилому россиянину придется выбирать между работой и пенсией, как это было в определенный временной отрезок в Советском Союзе. Возвращаться к такой практике власти не планируют.

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