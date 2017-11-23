Друг Хворостовского рассказала о последних часах жизни артиста

Дирижер Константин Орбелян рассказал, какими были последние часы жизни Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Буквально вчера вечером я был у него. К нему вчера приехали родители, и он ушел в три часа ночи», — заявил Орбелян.

По его словам, он часто выступал с артистом, дружил с ним.

Как отметил Орбелян, Хворостовский был уникальной личностью во всем, и певец постоянно превосходил самого себя, делал все не на 100%, а на 1000%.

«Любая роль становилась им самим, он ею жил. На любом концерте он выплескивал в зал огромную артистическую и эмоциональную энергию. Его эпохальный проект с военными песнями превратил страну в гордое состояние. Все это невыполнимо и уникально. Но Дима ушел», — сказал дирижер.

Хворостовский скончался в возрасте 55 лет. С 2015 года артист страдал от опухоли головного мозга, он прошел несколько курсов химиотерапии, но победить заболевание так и не удалось.

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