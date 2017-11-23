Появились детали кончины Дмитрия Хворостовского

Журналисты выяснили детали смерти Дмитрия Хворостовского. По информации певца Дмитрия Маликова, артист скончался в Лондоне, а его коллега Иосиф Кобзон утверждает, что в Швейцарии.

О смерти Дмитрия Хворостовского сообщил Дмитрий Маликов. Певец оставил пост на своей официальной страничке в социальной сети Twitter, но вскоре удалил его, объяснив свои действия излишней эмоциональностью.

"Есть у меня такая информация, но это не та информация, чтобы комментировать. Родные просили не говорить ничего. Я написал от эмоций, но не думал, что будет такая реакция", – цитирует Маликова Life.ru. Написав пост, он тут же получил бешеное количество откликов и, чтобы избежать расспросов, удалил публикацию.

По словам Маликова, Хворостовский умер в Лондоне. "У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка, и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 03:36 по лондонскому времени", – приводит слова певца РИА Новости.

Иосиф Кобзон располагает иными сведениями. По его данным, исполнитель скончался в Швейцарии, передает РБК. Журналисты связались с официальным представителем артиста. "Это действительно, к сожалению, случилось", – подтвердил ТАСС пресс-секретарь Дмитрия Хворостовского.



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