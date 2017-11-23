Родные Дмитрия Хворостовского сделали заявление

Родственники оперного певца Дмитрия Хворостовского подтвердили его смерть.

Запись об этом появилась на официальной странице певца в Facebook.

"От имени семьи Хворостовского с тяжелым сердцем объявляем о кончине в возрасте 55 лет Дмитрия - любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга. После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно умер сегодня утром, 22 ноября, в окружении семьи возле своего дома в Лондоне. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами", - говорится в сообщении.



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