Россия стала второй по числу туристов в Турции

За прошедшие 10 месяцев текущего года россияне совершили 4,6 млн поездок в Турцию, что больше, чем в прошлом году на 6,2%. Однако специалисты уточняют, что до допандемийных показателей турпоток еще не восстановился. Текущее количество поездок на 30,8% меньше, чем было совершено в аналогичный период 2019 года.

В настоящее время Россия является второй страной по количеству туристов, отдыхающих в Турции. На первом месте находится Германия – ее граждане совершили 5,3 млн поездок в Турцию за период с января по октябрь 2022 года.

Rusfact.com