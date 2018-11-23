Россиянам объявили о второй волне пенсионной реформы

Масштабные дискуссии в российском обществе, которые связаны с пенсионными преобразованиями, остаются довольно значительными. Люди, разбираясь во всех нюансах пенсионной реформы, до конца не могут понять, какие изменения их ждут в будущем.

На текущий момент с уверенностью можно говорить о том, что реформа не будет ограничиваться одним повышением возраста выхода на пенсию. Власти страны, которые с большим рвением взялись за процесс пенсионных преобразований, не остановятся на достигнутом. Они витают где-то в другой реальности, потому что чувствует себя праведными в вопросе о повышении пенсионного возраста, совершенно игнорируя мнение большинства россиян.

Только накануне из Госдумы поступила информация, благодаря которой можно сделать вывод о том, что ждет россиян в рамках второго этапа пенсионной реформы. На сей раз речь идет о том, чтобы обязать трудоспособных граждан выплачивать алименты на содержание родителей-пенсионеров. Таким образом парламентарии надеются в максимальной степени реформировать пенсионную систему, что, по их замыслу, должно благоприятно сказаться на жизни людей.

В "Единой России" заверяют, что россиянам нет необходимости переживать из-за грядущих нововведений, так как их целью является следующий момент: "Основной целью настоящего законопроекта является обеспечение права на алименты нетрудоспособных лиц".

Соответствующее предложение с большой долей вероятности будет поддержано в Госдуме. Дело в том, что на нем настаивают депутаты из "Единой России", которые обладают парламентским большинством. А учитывая еще и то рвение, с которым они подходят к рассмотрению соответствующих вопросов, почти не возникает сомнений в том, что инициатива будет не только быстро утверждена, но еще и также стремительно начнет действовать.

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