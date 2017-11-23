В России задумались о введении нового налога

В свете экономических неурядиц, которые преследуют нашу страну в последние годы, власти время от времени идут на непопулярные меры. Связаны они с дополнительной экономией бюджетных ресурсов, а также с изысканием новых источников финансовых вливаний в бюджет.

С недавнего времени в России прорабатывается вопрос о выводе из тени самозанятых россиян, а также тех бизнесменов, которые предпочитают не платить налоги. В правительстве нашли такую инициативу, которая должна понравиться скрывающимся от налогов людям. В частности, они будут заинтересованы вносить в казну отдельные платежи со своих доходов.

Говорить о том, что самозанятые граждане окажутся шокированы из-за нововведения, не приходится. Дело в том, что чиновники подготовили для них щадящий налог, который не будет разорительным. Для свободнозанятых людей создадут специальное приложение, с помощью которого они смогут заплатить положенное. Предполагается, что приложение будет работать в качестве своеобразной кассы, которая будет принимать любые варианты оплаты.

Допускается и вариант с автоматическим списанием средств. Человеку нужно будет просто прикрепить в приложении свою банковскую карту и настроить платеж. Остальное за него сделает автоматизированная система. Стимулировать платить налоги будут с помощью различных бонусных программ. Еще одним интересным моментом станет участие частных программ, которые простимулируют налогоплательщиков конкретными услугами и налоговыми вычетами.

Перед собой инициаторами новшеств ставят задачу не просто вывести из тени большое количество россиян, а еще, что первостепенно, привести к нормальному состоянию пенсионную систему России. Ведь в будущем, если ситуация меняться не будет, у государства попросту не останется инструментов для полного исполнения взятых на себя социальных обязательств.

Какие-либо конкретные параметры будущего закона не раскрываются. Вместе с этим остается непонятно, сколько бюджет страны недополучает из-за серых схем получения доходов отдельными гражданами.

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