Из горящего частного дома в Абакане накануне спасли трех человек

В дачном массиве Абакана пожарные спасли двух взрослых и ребенка, – сообщает пресс-служба МЧС Хакасии.

Большой пожар случился в одном из абаканских дачных массивов ранним утром 23 ноября. Из-за неправильной эксплуатации печи огонь охватил жилой дом с гаражом и перешел на соседние жильё и баню.

Когда пожарные подъехали к месту происшествия, площадь возгорания составляла уже 138 квадратных метров. Перед этим трое человек самостоятельно успели эвакуироваться из жилья. Еще троих пришлось спасать.

Двух взрослых и одного ребенка спасатели вывели в дыхательных аппаратах. С ликвидацией пожара они справились спустя 2 часа 20 минут, прошедшие с момента вызова.

Добавим, что всего за минувшие сутки в Хакасии произошло 9 пожаров. Самый крупный из них – стпеной пал длиной в 11 киломтреов. Он возник в Алтайском районе недалеко от автодороги Абакан-Саяногорск. Его тушили почти 4 часа.