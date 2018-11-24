Работающим пенсионерам рассказали о будущем индексации

В России имеется очень много пенсионеров, которые работают на пенсии. Делают они это по той причине, что прожить на одну пенсию очень сложно, тогда как государство не оказывает им дополнительной материальной поддержки.

Начиная с 2016 года пенсии работающим пенсионерам перестали индексировать. Свое решение власти объяснили нехваткой денег в бюджете на эту меру. Россияне возмущались, но все их призывы к пересмотру этого решения, оказались тщетными. На сегодняшний день работающие пенсионеры поставлены в сложное положение: они выбирают между работой и индексацией. В большинстве своем люди сохранили за собой работу, так как осознали невеликую потерю.

Впрочем, если взглянуть на социологические опросы, то сразу же становится понятно, что почти все трудящиеся пенсионеры сожалеют о том, что им отменили индексацию. Люди надеются на сознательность властей и ждут новых изменений.

Самые свежие данные из правительства свидетельствуют о том, что вопрос о возвращении индексации пенсий для работающих пенсионеров обсуждается в политических кругах. Чиновники объясняют, что в бюджете на следующий год деньги на эту меру зарезервированы не были. Что будет дальше - они не берутся предсказывать, чтобы лишний раз не обнадеживать, либо же разочаровывать пенсионеров.

Таким образом можно констатировать, что индексацию работающим пенсионерам вернут только после нормализации экономической ситуации в стране. Как скоро это произойдет - сказать сложно, но радует сам факт того, что власти не закрывают этот вопрос. У трудящихя пенсионеров остается надежда на светлое будущее.

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