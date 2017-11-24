Стали известны цены на выступления российских звезд в Новый год

24.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стали известны цены на выступления российских звезд в Новый год За один вечер с Аллой Пугачевой нужно заплатить 350 тысяч евро.

Стало известно, сколько российские звезды получат за новогодние корпоративы. Организаторы концертов утверждают, что дороже всего обойдется выступление Аллы Пугачевой.

За один вечер придется заплатить 350 тысяч евро. Но если праздник в Москве, то Примадонна может согласиться и на 300 тысяч.

Такой же скидочной политики придерживаются Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Последний требует еще и частный самолет, если придется вылетать в регионы.

А вот София Ротару, которая живет на Украине, приедет на праздник только в специальном VIP-вагоне. Плюс понадобится еще один для ее коллектива. За выход на сцену звезда возьмет до 75 тысяч евро.

Около 45 тысяч стоит новогодняя программа от Лолиты Милявской. По словам промоутеров, за год она стала популярнее и вдвое дороже.

Дешевле всего заказать Кая Метова. За выступление артист просит всего 10 тысяч евро. Кроме того, он непритязателен в быту и согласен лететь экономклассом.

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