В пачке — дороже? Стало известно, сколько стоит ночь с Волочковой

Известную балерину обвиняют в получении денег за сопровождение мужчин.

Бизнесвумен Ольга Лейбман заявила, что за ночь с Анастасией Волочковой мужчины платили по 15 тысяч долларов. По словам предпринимателя, с некоторыми платившими она знакома лично.

— Я вращаюсь в определённом кругу людей, восемь знакомых моих с ней были. Эти люди мои друзья, не могу называть фамилии. Это называется эскорт, — заявила Лейбман в эфире на НТВ.

Бизнесвумен подчеркнула, что о сексе речи не идёт. Говоря о "ночи с Волочковой", уверяет Лейбман, она имела в виду эскорт.

— Под словосочетанием "эскорт-услуги" я подразумевала модную тенденцию, когда богатые люди приглашают звезду провести время за деньги — сходить в театр, в ресторан, на рыбалку. Они просто покупают себе красивое сопровождение, — подчеркнула предприниматель.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что будет защищать свою честь и достоинство "в необходимых структурах" после того, как в Сети появились её интим-фото.

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