Пенсии работающим пенсионерам могут отменить

25.11.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Пристальное внимание россиян к пенсионной тематике сейчас обусловлено законодательной активностью властей в этой области. Одна за другой инициативы, которые быстро становятся достоянием общественности, вызывают истинную тревогу с сердцах граждан.

Пенсии работающим пенсионерам могут отменить

Дело в том, что государство своими свежими решениями дает людям четкий сигнал: в старости им следует рассчитывать исключительно на себя и родственников, тогда как пенсии не должны восприниматься в качестве источника финансирования. Проще говоря, власти хотят подготовить население страны к сложению с себя социальных обязательств.

Несмотря на все заверения президента Владимира Путина о том, что Россия остается социальным государством, реальная картина удручает. Она лишний раз показывает, что в пожилом возрасте гражданам не стоит рассчитывать на государственную поддержку. В качестве яркого примера достаточно обратиться к работающим пенсионерам, коих с 2016 года лишили индексации пенсий на то время, пока человек осуществляет официальную трудовую деятельность.

Однако на этом, судя по всему, власти останавливаться не намерены. Дело в том, что сейчас все чаще звучат призывы полностью отменить пенсии для трудящихся пенсионеров. В частности, подобный вариант развития событий не стал исключать министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Впрочем, он предпочел отделаться осторожным комментарием, дабы лишний раз не травмировать россиян.

Но тот факт, что государство снимает с себя львиную часть социальной нагрузки, является очевидным. В качестве очень наглядного примера достаточно вспомнить о грядущем повышении пенсионного возраста, которое принесет в бюджет страны колоссальные деньги, которые вряд ли в полной мере будут направлены на рост пенсий.

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