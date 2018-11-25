Пенсионерам раскрыли мизерную прибавку к пенсии с 1 января

Грядущее повышение пенсий с 1 января 2018 года станет необычным по той причине, что традиционно пенсии по старости в нашей стране повышались в начале года с 1 февраля. Но в следующем году власти решили немного сдвинуть этот срок.

Другим новшеством является и размер повышения. Вместо привычных четырех процентов, в следующем году страховые пенсии будет проиндексированы на 7,05%. Казалось бы, что такая прибавка является существенной. Особенно ее почувствуют те граждане, у которых пенсия намного выше средних показателей по стране.

Впрочем, реальная картина указывает на то, что январская индексация пенсий окажется минимальной. К такому выводу пришел руководитель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Свое заявление он подкрепил размером инфляции, которая прогнозируется по итогам года.

Сопоставив цифры Рязанский констатировал, что в среднем по стране пенсионеры с 1 января почувствуют прибавку к пенсии в размере 100 рублей. Дело в том, что уровень инфляции прогнозируется на отметке в 4,3%.

Свой комментарий на этот счет озвучил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. Он не согласился со скепсисом Рязанского и посетовал на то, что даже если реальное повышение пенсий и будет исчисляться 100 рублями, то оно спасет граждан от возможного роста инфляции.

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