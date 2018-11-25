Россиян начали готовить к полной отмене пенсий

Все чаще в последнее время всплывают разговоры о том, что в России уже в обозримой перспективе пенсии могут быть отменены. К соответствующему неутешительному выводу можно прийти на основе политической линии, которая проводится в нашей стране.

Многие эксперты, проанализировав свежие законодательные решения последних дней, пришли к выводу, что последствия могут оказаться куда хуже, нежели ситуация сейчас и вообще себе могут представить рядовые граждане. В качестве примера достаточно обратиться к выводам определенной части экспертов и даже депутатов Госдумы о том, что в перспективе в нашей стране пенсии могут остаться в прошлом.

Недавно принятые депутатами Госдумы законопроекты в явственной степени могут свидетельствовать о ведении планомерной работы над полноценной отменой пенсионных выплат. Перевод миллионов пожилых граждан на своего рода "самообслуживание" действительно видится одним из самых вероятных итогов череды законопроектов, активно продвигаемых властями в нижней и верхней палатах парламента страны.

Так, на текущей недели в нижней палате парламента был поддержан законопроект о предоставлении гражданам предпенсионного возраста права получать алименты от родных по нетрудоспособности и нужде. В соответствии с принятым документом, право на получение алиментов от близких родственников получат 55-летние россиянки и 60-летние россияне.

Экономисты констатируют, что все чаще государство стало перекладывать свои социальные обязательства на плечи рядовых граждан. Соответственно, не долго до того момента, когда пенсии перестанут существовать в их текущем виде.

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