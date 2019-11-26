Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве

26.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в МосквеПредварительной причиной госпитализации названо острое нарушение мозгового кровообращения.

Российский актёр Дмитрий Ульянов доставлен в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт. Как сообщает Mash, артист дважды за сегодняшнее утро обращался за помощью к врачам. Он жаловался на сильное головокружение, но в первый раз ехать в больницу отказался. После второго вызова бригады скорой 47-летнего артиста госпитализировали.

По предварительным данным, у Дмитрия Ульянова диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения. Врачи продолжают обследование состояния артиста.

Отметим, Дмитрий Ульянов известен благодаря многочисленным ролям в сериалах на российском телевидении: "Граница. Таежный роман", "Горюнов", "Зверобой", "Спящие" и других.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 19 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,223