Специалисты выяснили, какое жилье предпочитают чиновники

Russf Ноя 26, 2021 Интересное

Эксперт в сфере недвижимости рассказал, что площадь апартаментов, которые занимают чиновники в Москве, начинается от 200 квадратных метров. Высокопоставленные лица государства внимательно подходят к выбору жилья, в частности к социальному окружению.

Также внимание уделяется самому жилому комплексу – как правило, чиновники выбирают дома с охраняемой территорией или специализированные дома для дипломатов. Кроме того, значение имеет район – на данный момент самыми популярными в Москве являются Патриаршие пруды, Пресня и Якиманка.

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