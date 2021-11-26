Специалисты выяснили, какое жилье предпочитают чиновники

Эксперт в сфере недвижимости рассказал, что площадь апартаментов, которые занимают чиновники в Москве, начинается от 200 квадратных метров. Высокопоставленные лица государства внимательно подходят к выбору жилья, в частности к социальному окружению.

Также внимание уделяется самому жилому комплексу – как правило, чиновники выбирают дома с охраняемой территорией или специализированные дома для дипломатов. Кроме того, значение имеет район – на данный момент самыми популярными в Москве являются Патриаршие пруды, Пресня и Якиманка.

Rusfact.com