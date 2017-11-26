Увлечение пластикой сделало из Бузовой Рустама Солнцева

Многочисленные фанаты скандально известного телепроекта "Дом-2" считают, что Ольга Бузова переборщила с пластикой. Фанаты заявили, что певица стала похожа на Рустама Солнцева.

Ольга Бузова – невероятная труженица. Она ведет скандально известный телепроект "Дом-2", записывает песни, выступает в разных городах, посещает светские мероприятия, раздает интервью, снимается для нового шоу "Бабий бунт" на Первом канале, путешествует.

При этом Ольга всегда выглядит свежо и подтянуто. В Сети ходят слухи о том, что она якобы пользовалась уколами красоты и ложилась под нож пластического хирурга.

Не все приветствуют преображения Бузовой. По мнению некоторых фанатов, артистка теряет индивидуальность, становится похожей на "всех этих силиконовых красоток" и даже на звезду "Дома-2" Рустама Солнцева.

"Бузова , ты уже на Рустама похожа становишься ..остановись с пластикой !!!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Оля, хватит "колоться"!!!", "Бузова на себя не похожа стала с этой пластикой((((", "Фу, Бузиха страшная ", "Че то она страшненькая стала , тонна косметики все портит. Или пластика", – высказались пользователи Сети.

Тем временем Бузова попала в скандал. Дизайнер из Чебоксар Евгения Озма заявила, что еще в 2014 году выпустила шляпу в виде розы, в которой телеведущая блистала в клипе на песню "Хит-парад". По ее словам, Ольга воспользовалась не только шляпой, но даже внешним видом и позой ее модели.



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