Пенсионерам раскрыла главные опасности карт «Мир»

Российские банковские карты "Мир", на которые сейчас активно переводят пенсионеров, остаются в поле зрения миллионов россиян. Люди взволнованы изменениями, так как не понимают, к чему им следует готовиться из-за грядущих преобразований.

Власти страны уверяют, что переход на карты "Мир" связан с санкционной политикой Запада. Мол, хранить сбережения на банковских картах от таких платежных систем, как "Виза" и "МастерКард", попросту небезопасно. Ведь известны случаи, когда еще в 2014 году у многих россиян были заблокированы соответствующие счета.

Впрочем, несмотря на ряд очевидных плюсов, в том числе бесплатный выпуск карты "Мир" для пенсионеров, этой категории граждан нужно проявлять бдительность, так как имеются и очевидные опасности. Вот основные из них:

? При снятии наличных денег в банкоматах других банков с вас обязательно возьмут комиссию в размере одного процента от суммы. Меньше 100 рублей комиссия быть в этом случае не может.

? Проверка баланса карты в банкомате стороннего банка приведет к снятию 15 рублей за каждый запрос.

? В 30 рублей обойдется перевыпуск карты в случае ее потери или изменения персональных данных владельца.

? Начиная со второго месяца использования карты взимается комиссия 30 рублей ежемесячно за СМС-информирование.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







