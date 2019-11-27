Сын Яковлевой отреагировал на сообщения о своем избиении из-за татуировок



Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных опроверг информацию СМИ о своем избиении.

Ранее Шальных опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он запечатлен с гематомой под глазом. В подписи к снимку молодой человек сообщил, что его якобы «поймали типы с забитыми лицами» и избили. Молодой человек отметил, что причиной избиения стало его намерение вывести татуировки с лица. Шальных также добавил, что после данного инцидента ему «хочется плакать от боли унижения». Некоторые СМИ начали распространять данную информацию, сообщая «новые подробности инцидента».

Позднее Денис Шальных опроверг информацию о своем избиении, отметив, что отек под глазом является последствием процедуры лазерной терапии.

«Меня никто не бил. Я пошутил про отек после лазерной терапии. Некоторые представители прессы слишком тупые, чтобы сложить А и Б», — пояснил Шальных.

Денис Шальных является сыном народных артистов России Елены Яковлевой и Валерия Шальных. Молодой человек забил татуировками практически все тело и лицо. Однако позднее решил избавиться от татуировок на лице.

По словам матери Дениса, татуировки на лице сына не были поводом для скандалов. Она также отмечала, что со временем сын пожалел о том, что сделал татуировки на лице.

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