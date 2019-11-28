Аллегровой из-за холода пришлось отменить выступление в Мурманске

28.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Аллегровой из-за холода пришлось отменить выступление в МурманскеНародная артистка России Ирина Аллегрова не будет выступать в Мурманске из-за низких продаж билетов. Концертный директор певицы Хизри Байтазиев прокомментировал ситуацию, заявив, что мероприятие было сорвано из-за низкой температуры в Ледовом дворце Мурманска.

«Мы отменили концерт по очень простой причине — потому что там, во Дворце спорта, холодно, не отапливается, и народ туда не ходит, вот и всё», — приводит его слова Газета.ру.

На вопрос о том, почему зрителей не оповестили об отмене мероприятия, Байтазиев отвечать не стал и бросил трубку.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, о проблеме с Ледовым дворцом города он слышит впервые.

«Очень странно. Там все концерты проходят. Недавно Хор Турецкого и Сопрано были, аншлаг. Никто не мерзнет. Разберемся», — пообещал губернатор.

В пресс-службе правительства региона также опровергли возможность отмены концерта Аллегровой из-за низкой температуры воздуха.

«Средняя температура в Ледовом дворце спорта Мурманска составляет 10–15 градусов тепла, во время проведения мероприятий она стабильно поднимается до 20 градусов и совершенно точно никогда не была причиной отмены мероприятий», — подчеркнули в правительстве Мурманской области.

7 ноября сообщалось, что американская певица Леди Гага отменила выступление в Лас-Вегасе за 20 минут до начала шоу из-за синусита и бронхита.

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