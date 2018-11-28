Путин ввел налог для самозанятых

Российский президент Владимир Путин подписал сразу несколько законов, часть из которых регламентируют введение налога для самозанятых, которые проживают на следующих территориях: в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Закон на этот счет был принят Госдумой 15 ноября, а через несколько дней одобрен Советом Федерации. Теперь же президент распорядился, чтобы он начал действовать 1 января 2019 года.

В этих четырех регионах в качестве эксперимента на ближайшие 10 лет будет действовать налог на профессиональный доход для физических лиц, которые получают доход от своей деятельности. Примечательной особенностью должно являться то обстоятельство, что они не должны иметь работодателя, наемных работников или работников по договорам.

Для физлиц новый налог будет исчисляться 4-мя процентами, тогда как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей он составит шесть процентов. Еще одним условием является то, что режим налога для самозанятых можно будет использовать тем физическим и юридическим лицам, доход которых не выше 2,4 миллионов рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.

В законе отдельно прописано, что плательщикам позволено уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. Те лица, которые перешли на данный режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тысяч рублей.

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