Работающим пенсионерам объяснили, как изменится их пенсия в 2019 году

28.11.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Максимальное внимание к пенсионной тематике в последнее время обусловлено пенсионной реформой, которую власти России намерены запустить в 2019 году. Ее суть заключается не только в повышении возраста выхода на пенсию, но еще и ряде других корректировках.

Работающим пенсионерам объяснили, как изменится их пенсия в 2019 году

Особенное беспокойство высказывают работающие пенсионеры, на которых государство вот уже несколько лет экономит, отменив привычную индексацию пенсий. Люди из числа этой категории опасаются, что их могут и вовсе лишить пенсионных выплат, потому что в правительстве неоднократно высказывались за продолжение политики, направленной на экономию бюджетных ресурсов по части социальных расходов.

Чтобы прояснить ситуацию именно с трудящимися пенсионерами, необходимо обратиться к свежему комментарию со стороны Пенсионного фонда. Здесь разъяснили, что на самом деле опасения таких пенсионеров по поводу полной отмены пенсий являются беспочвенными. Более того, сотрудники фонда уточнили, что в 2019 году пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны, как и прежде, что состоится летом.

В данном случае речь идет о регулярном перерасчете пенсий, который традиционно приходится на август. Так, в текущем году пенсии работающих пенсионеров в максимальном исчислении после этой процедуры выросли на 250 рублей. Что будет в следующем году - пока сказать проблематично, так как в Пенсионном фонде не раскрывают детальные подробности.

Из заявления Пенсионного фонда можно сделать вывод, что отменять пенсии трудящимся пенсионерам в 2019 году не будут, но и говорить о возвращении индексации не приходится.

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