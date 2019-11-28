Верка Сердючка расплакалась в эфире шоу и скрылась из студии



Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, неожиданно дал волю чувствам в эфире проекта «Х-Фактор» на украинском телевидении.

Выбирая между командами, исполнитель вдруг заявил, что хотел выбрать иной костюм для участия шоу, однако в итоге принял решение прийти на съемки в черном. Артист заявил, что чувствует себя опустошенным и совершенно не в силах дать что-нибудь участникам шоу.

После этого Данилко не смог сдержать своих чувств и на мгновение замолчал, вытирая внезапно выступившие слезы. Придя в себя, он принес свои извинения конкурсантам и спешно покинул студию.

Коллеги Данилко по жюри очень удивились выходке исполнителя, сначала даже не поверив в реальность происходящего. Восстановив порядок в студии, они все же выбрали 24 участника для участия в передаче.

Две недели назад во время съемок новогоднего шоу Данилко, почувствовал сильное недомогание. После каждого номера исполнитель менял костюмы, так как они были мокрые от пота, а по окончанию съемки Данилко не выходил из гримерной комнаты несколько часов, сообщают украинские СМИ.

Согласно заявлению представителя Андрея Данилко, музыкант перенес блокаду сердца. Чтобы нормализовать состояние 46-летнего исполнителя, врачи поставили ему несколько уколов.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей опубликовало комментарий Данилко относительно его личной жизни. В частности, он прокомментировал слухи о своем романе.



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