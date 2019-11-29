Мадонна отменила выступления из-за серьезных проблем со здоровьем

29.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Мадонна отменила выступления из-за серьезных проблем со здоровьем
Американская певица Мадонна рассказала фанатам о серьезных проблемах со здоровьем, из-за которых ей пришлось отменить три концерта в Бостоне. Сообщение исполнительница опубликовала в социальной сети Instagram.

«Королева поп-музыки» принесла поклонникам извинения за «неожиданный поворот событий». Артистка призналась, что ежедневная подготовка шоу доставляет ей наслаждение, тогда как отмена выступления — настоящее наказание.

«Боль, которую я испытываю прямо сейчас, невыносима. Я должна отдохнуть и следовать советам врачей, тогда я смогу вернуться и стану сильнее», — написала Мадонна.

Поклонники в многочисленных комментариях поддержали любимую исполнительницу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Известно, что концерты артистки в Бостоне должны были пройти 30 ноября, а также 1 и 2 декабря. Кроме того, у нее запланировано выступление в Филадельфии 7 декабря.

Напомним, Мадонна не только певица, но также танцовщица, музыкальный продюсер, актриса, режиссер и детская писательница. По версии «Книги рекордов Гиннесса» она самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Мадонна оказала большое влияние на многих музыкантов, а журнал Time внес ее в список «25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью» за вклад в популярную музыку.

Весной этого года Мадонна выступила на Евровидении вне состязательной программы. На сцене в Тель-Авиве она исполнила свою новую композицию Future совместно с рэпером Quavo, а также хит 1989 года Like A Prayer.

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