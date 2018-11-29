Путин успокоил россиян заявлением о пенсиях

В последнее время большое внимание россиян приковано к такой теме, как пенсионное обеспечение граждан. Связан повышенный интерес с тем, что власти РФ затеяли пенсионную реформу, которая помимо роста возраста выхода на пенсию, предполагает еще много изменений.

Несмотря на изначальное нежелание менять пенсионную систему, которое исходило от президента Владимира Путина, в конечном итоге он согласился с реформой. Глава государства посетовал на то, что в противном случае в стране вряд ли удастся обеспечить экономическую устойчивость и сохранение всех социальных гарантий.

Накануне в ходе публичного мероприятия у Путина поинтересовались текущей ситуацией в пенсионной системе. В частности, ему задали вопрос про пенсионные фонды. По этому поводу глава государства выступил в том духе, что такие фонды должны быть понятны гражданам и нести с собой эффективную работу.

"Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом... чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства в эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды", - сказал Путин, отвечая на вопрос о программе накопительной части пенсий.

Но больше всего внимание россиян оказалось приковано к другому комментарию из уст президента. Он заметил, что вопрос с повышением пенсий является решенным, так как пенсионные выплаты граждан обязательно будут расти. Правда, какой-либо конкретики от Путина услышать не удалось.

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