Работающих пенсионеров лишат ряда выплат в 2019 году

Те многочисленные дискуссии, которые имеются вокруг пенсионной реформы, порождают слухи. Россияне из числа пенсионеров, в том числе продолжающих трудовую деятельность, слишком взволнованы сообщениями о том, что в 2019 году их могут лишить ряда выплат.

С 1 января следующего года вступят в силу изменения в пенсионной системе, которые затронут и столь внушительную по численности прослойку населения России, как трудящиеся пенсионеры. Давайте разберемся, о каких конкретно выплатах и льготах идет речь, если рассматривать работающих пенсионеров.

Пособи по уходу за нетрудоспособным, потерявшим кормильца

На такую выплату могут рассчитывать родственники, которые взяли на себя обязательство заботиться о малолетних детях, внуках, братьях. племянниках и сестрах своих почивших близких.

Закон прямо указывает, что пособие выплачивается только безработным, поскольку является альтернативой ежемесячной зарплате. Более того, если гражданину удастся обмануть систему и получить деньги, будучи трудоустроенным, эту сумму смогут взыскать через суд.

Досрочные страховые выплаты

Право на страховую пенсию раньше установленного законом срока имеют граждане, коим до его достижения осталось не менее двух лет. Вместе с этим такой претендент должен уволиться в связи с сокращением штата, либо же из-за ликвидации предприятия, тогда как в Центре занятости не смогут найти должную работу.

В этом моменте важную роль играет стаж. Для мужчины этот показатель должен быть не менее 25 лет, тогда как для женщин - не менее 20 официального трудового стажа.

Такие выплаты полагаются только неработающим россиянам.

Социальная пенсия по старости

Такие пенсии назначаются тем, кто в своей жизни так и не смог накопить минимальный трудовой стаж (и пенсионных баллов на счёте в ПФР), чтобы не оставить человека совсем с пустыми руками.

При этом возраст для назначения этого пособия на пять лет превышает таковой для страховой пенсии. Кроме того, гражданин должен прожить на территории России не меньше 15 лет. Но самое главное, получать его смогут только безработные.

Пенсии за выслугу лет

Подобного рода выплаты предназначены только служащим государственных и силовых структур. Также на них могут рассчитывать космонавты и военные, отработавших требуемое количество лет. Правда, есть одно условие: с работой придется расстаться.

С другой стороны, получающим пенсию за выслугу лет не запрещается найти новую работу, не связанную с государственной деятельностью. А вот восстановление на службе обернется потерей выплат.

Исключением являются лишь лётчики-испытатели, которым в 2015 году разрешили продолжать службу и после выслуги лет.

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