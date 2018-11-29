Вскрылась причина отмены пенсионных удостоверений

Отечественные пенсионеры привыкли к пенсионным удостоверениям, с помощью которых они могли доказать в необходимых ситуациях, что они получают пенсию по линии государственного Пенсионного фонда. Однако с недавнего времени такие удостоверения были отменены.

Вот уже почти три года в России не выдаются пенсионные удостоверения. Им на смену пришли справки, в которых прописано, что человеку назначена пенсия. По своему виду справка напоминает обычную бумажку, которая лишь подтверждает, что гражданину назначена пенсия. Безусловно, россияне, узнав об отмене пенсионных удостоверений, были разочарованы. Они пришли к выводу, что власти страны попросту начали экономить даже в такой мелочи, как изготовление удостоверений.

Впрочем, если разбираться во всех нюансах этого решения, датированного 2015 годом, то становится понятно, что на самом деле истинные причины кроются в несколько иной плоскости. Оказалось, что в Пенсионном фонде решили отказаться от пенсионных удостоверений из-за того, что они потеряли свою актуальность. Дело в том, что раньше пенсионные удостоверения от людей требовали непосредственно сотрудники фонда, дабы они могли установить личность получателя-пенсии. Но с недавнего времени этот процесс оказался автоматизирован, так как появились базы данных, в которые включены все пенсионеры.

Россиянам объяснили, что сейчас пенсионные удостоверения больше не нужны, тогда как справки являются банальной формальностью. Ведь они зачастую также не используются.

В заключение необходимо напомнить, что сохранившиеся у пенсионеров удостоверения действительны. Правда, теперь остается вопрос, где их применять, учитывая бурное развитие современных технологий.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







