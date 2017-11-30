Анастасия Заворотнюк уклоняется от уплаты банку долга в миллион долларов

30.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Анастасия Заворотнюк уклоняется от уплаты банку долга в миллион долларов Тяжба Анастасии Заворотнюк с банком продолжается. Ее уличили в уклонении от исполнения решения суда.

В 2012 году Анастасия Заворотнюк решила приобрести трехэтажный коттедж в Крекшино стоимостью 2 миллиона долларов, а недостающую для покупки сумму примерно в 500 тысяч долларов взять в кредит в «Русском ипотечном банке» под залог более дорогостоящего земельного участка. Через год, когда пришел срок возвращать деньги, Заворотнюк кредит не погасила, а в 2014-м не могла этого сделать по причине кризиса и скачка валют. Банк подал в суд, в какой-то момент актрисе в судебном порядке запретили выезд за границу, но решение было обжаловано.

Судебные разбирательства продолжаются до сих пор, а долг Анастасии достиг одного миллиона долларов. Вчера состоялось очередное заседание суда, во время которого представители банка обвинили актрису в умышленном уклонении от уплаты долга.

«Поскольку должник является публичным лицом, известно, что у нее очень много передач на телевидении. Как выяснили приставы, по установленным договорам с некоторыми компаниями деньги получаются наличными и не заявляются приставам. То есть актриса умышленно уклоняется от решения суда, которое подлежит к исполнению, а также предпринимает попытки уйти от ответственности», — сказала в суде представитель банка, сообщает » Комсомольская правда».

Отметим, что за последние месяцы Анастасия погасила только 100 тысяч рублей. Представители банка также уточняют, что актриса могла бы продать земельный участок и вернуть долг, но Заворотнюк не хочет этого делать.

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