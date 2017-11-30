Экс-супруга Джигарханяна заявила о своей беременности

Источник сообщает, что именно из-за этого женщина не является на допросы к следователю.

В связи с уголовным делом, которое было возбуждено из-за слежки за актёром Арменом Джигарханяном, следователь вызвал на допрос бывшую супругу артиста Виталину Цымбалюк-Романовскую. Как сообщает КП, помимо того, возбуждено ещё одно дело по факту хищения из театра Армена Джигарханяна государственных средств в размере 80 миллионов рублей. Несмотря на то что под подозрение попал бухгалтер, у следствия появились вопросы и к экс-жене худрука.

— Виталина упорно не приходит на допрос, — приводит издание слова источника. — Когда же следователь стал более настойчиво требовать её прихода, она сообщила, что беременна. Сказала, что доктор настоятельно рекомендовал ей покой — никаких нервов и волнений. Якобы и в Грузию она уезжала лишь для того, чтобы лечь в частную клинику на сохранение. Боялась, что, если будет лечиться в Москве, об этом узнают журналисты.

Ранее женщина не исключала, что родит ребёнка от Джигарханяна, однако уже после развода актёр заявил, что в его возрасте о детях речи идти не может. Согласно прежним интервью Цымбалюк-Романовской, после развода бывший муж забрал завещание, по которому всё, чем он владеет, должно было достаться ей. В случае же беременности ребёнок будет иметь право на наследство вне зависимости от того, разведены ли его родители. К тому же, если речь зайдёт об уголовном преследовании, экс-жене Джигарханяна могут отсрочить наказание до родов или даже до трёх-пятилетия ребёнка, после чего пересмотреть наказание.

По словам друга артиста, бизнесмена Артура Согомоняна, сообщение о том, что Цымбалюк-Романовская якобы хотела ребёнка от Джигарханяна — очередная ложь, так как она не согласилась даже завести котёнка. Согомонян также отметил, что пока актёр лежал в больнице, супруга сняла со счёта все сбережения мужа.

Напомним, после скандала между режиссёром и его супругой, которую Джигарханян обвинил в том, что она якобы хотела его убить и присвоить себе его имущество, пара развелась.

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