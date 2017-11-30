Фанаты молятся за жизнь Максима Фадеева 

Продюсер находится в эпицентре стихийного бедствия. Максим Фадеев переехал на другой индонезийский остров после извержения вулкана на Бали. Он рассказывает о ситуации своим фолловерам, которые переживают за его жизнь.

На протяжении нескольких лет известный продюсер Максим Фадеев проводит пару месяцев в году на Бали. Поклонники всегда с удовольствием следили за его красочными фотографиями и радовались, что в холодный сезон он может себе позволить отдыхать и работать на тропическом острове. Однако недавно знаменитый музыкант сообщил тревожные новости – активизировался вулкан Агунг, который является наивысшей точкой Бали. Более того, для местных жителей он считается священным местом. В августе этого года вулкан активизировался, и тогда началась эвакуация людей. Не так давно он вновь дал о себе знать. Максим Фадеев заявил поклонникам, что стал заложником стихии и теперь постоянно рассказывает о том, что происходит на острове.

«Вулкан активизировался еще сильнее – просто реки бетона, потом застынет, селевые потоки сносят все на своем пути. Повысился уровень опасности, паника в аэропортах жуткая, самолеты никуда не летают. Перебраться на другой остров только паромом, и то невозможно, так как уезжают сотнями. Мы надеемся, что все будет хорошо», - рассказал продюсер и опубликовал видеозапись.

Также Фадеев признался, что ему постоянно приходится ходить в маске, чтобы не отравиться газами и пеплом. Однако недавно Максиму удалось переехать на другой остров, где обстановка более спокойная. Там он может ходить без защитных средств и дышать чистым воздухом. Фадеев рассказал, что он поселился в самом популярном отеле. Однако постояльцев оказалось там немного – он показал полупустой пляж.

Поклонники очень переживают за жизнь продюсера. Они не понимают, почему многие преуменьшают опасность, которую несет вулкан. Фолловеры надеются, что Фадееву удастся пережить стихию, не покидая остров.

«Мы с вами. Надеемся на лучшее! Или хотя бы, чтобы вы быстрее покинули остров! Каждый день жду от вас новостей! Все будет хорошо! По-другому быть не может!», «На каждый роток не накинешь платок. Печально конечно, когда в такой ситуации, люди начинают фантазировать и комментировать, то чего не знают. Мы переживаем за вас», «Я надеялась вы улетели с Бали, а вы перебрались в другое место, ну хоть так. Волнуюсь за вас», - написали фанаты.





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