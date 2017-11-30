Названы изменения в жизни россиян с 1 декабря 2017 года

С приходом первого зимнего месяца российские граждане должны быть готовы к ряду изменений в своей жизни. В основном перемены затронут тех, кто не уследил за последними изменениями в законодательстве и не выполнил новые требования и обязательства.

С 1 декабря 2017 года автомобилисты должны быть готовы к штрафу со стороны инспектора ДПС за отсутствие знака "Ш" в том случае, если на автомобиле установлены шипованные шины. Обязательство иметь данный знак было закреплено в регламенте о дорожном движении еще несколько месяцев назад, но ответственность в виде штрафа предусмотрена не была. Теперь же нарушителю грозит санкция в виде 500-рублевого штрафа. Раньше инспектора, к слову сказать, в основном выносили устное предупреждение за это упущение.

Те российские граждане, которые до завтрашнего дня не успеют оплатить налог на автомобили, земельные участки, яхты, снегоходы, квартиры и гаражи, начиная со 2 декабря будут начисляться штрафные пени. В том же случае, если человек проигнорируют и дополнительные расходы, то ему в крайнем случае могут запретить выезд за границу, а перед этим придется ответить в суде за свои поступки.

Вместе с этим по налогам принято еще одно нововведение. В частности, теперь можно в течение трех лет обращаться в налоговую инспекцию в тех случаях, когда гражданин не согласен с начисленной суммой налога. Раньше претензию налоговикам следовало писать не позднее одного месяца со дня обнаружения ошибки.

Юридические лица и организации также должны быть на чеку. Дело в том, что с первого числа следующего месяца клиники, которые работают в направлении гинекология и акушерство, не смогут на легальных основаниях проводить обороты. Отныне подобную деятельность смогут осуществлять только те медицинские организации, которые заблаговременно позаботились о получении документов на прерывание беременности. Основной целью этих перемен является прекращение развития пагубной деятельности с неконтролируемым ростом заведений, где занимаются абортами. Специалисты уже предупредили, что данная мера лишь повысит цены на соответствующие процедуры.

Тех автомобилистов, которые попали в дорожные аварии с большим количеством транспортных средств, избавили от ограничений при обращении в страховые компании. Отныне они могут напрямую обращаться за компенсациями по ОСАГО при ДТП.

Очень обтекаемым новшеством станут изменения при начислении стоимость оплаты за капитальный ремонт. Власти ранее заверяли население страны, что этот пункт в квитанции с 1 декабря станет более прозрачным. Как это отразится на материальном состоянии людей - сказать проблематично.

Цены на мясо в ряде регионов России могут подскочить с началом зимы из-за запрета на ввоз мясной продукции из Бразилии. Рост может оказаться значительным из-за важности данной страны в плане поставок мяса.

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