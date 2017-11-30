Неузнаваемую Пугачеву осудили за лицемерие

Подписчики Аллы Пугачевой в Сети высказали свое негодование, увидев свежие фото артистки. Фанаты обвинили Примадонну в лицемерии, когда в один день она якобы скорбела о Дмитрии Хворостовском, а тем же вечером веселилась на дне рождения Ольги Крутой.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала свежие фотографии, сделанные на дне рождения супруги известного композитора и продюсера Игоря Крутого Ольги. На мероприятии Примадонна появилась в блестящем костюме с юбкой длиной миди, который дополнила черной кофточкой. Завершали образ рыжие кудри, темные очки и черные лакированные туфли на низком каблуке.

"Поздравляем с днем рождения Ольгу Крутую", – коротко подписала снимок, на котором запечатлена вместе с Мариной Юдашкиной и Александром Буйновым, Алла Пугачева. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию.

Пока одни поклонники рассыпались в комплиментах, нашлись фанаты, кто с гневом отнесся к веселью Примадонны. Подписчики обвинили артистку в лицемерии: дескать, утром Алла скорбела о Дмитрии Хворостовском, а вечером веселилась на дне рождения Ольги Крутой.

"Как не стыдно! Траур! Хворостовский!!! А вы .....", "Всегда Вас любила. Обьясните как же так. Утром плакать а вечером петь и танцевать. Величины не сопоставимы о.крутая и Д.Хворостовский (мировой масштаб) Опустились ниже плинтуса. Все не люблю вас больше. Циники. Вы хоть понимаете кто такой Д. Хворостовский и эта во. Крутая. А потом будет такое же отношение к вашим детям и к вам", "А.Б. как же так утром грустите по кончине Д. Хворостовского , а вечером веселитесь в связи с д р. КРУТ", "От печали до радости мгновение", "Ну выложили бы эту фотку хотя бы завтра. А то Крутые на похоронах Хворостовского, а Пугачева выкладывает фотки с день рождения. Последнее время, что ни шаг – все мимо (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – высказались возмущенные подписчики.

Напомним, 28 ноября на Новодевичьем кладбище состоялись похороны прославленного баритона Дмитрия Хворостовского. Проститься с ним пришли коллеги, с которыми певец работал на одной сцене и дружил вне ее.



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