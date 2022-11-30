Почта России будет доставлять европейские товары

Почта России анонсировала начало работы со своим партнером — компанией Почта Global, которая специализируется на доставке товаров из зарубежных интернет-магазинов в Россию. Сообщается, что получить свои заказы россияне могут в 38000 отделениях, находящих в 14000 населенных пунктах страны.

Также отмечается, что оплатить покупки в России можно банковской картой. Доставку груза можно заказать в один населенный пункт, объединив несколько покупок в одну посылку. Также действует противоположная услуга, с помощью которой можно разбить покупку на несколько посылок, чтобы они отправились в разные города.

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