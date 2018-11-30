Раскрыт рейтинг Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в последнее время часто оказывается в ситуации, когда в него летят гневные стрелы со стороны рядовых граждан. Люди оказываются недовольны той политикой, которую проводит правительство.

Самые свежие данные социологического опроса свидетельствуют о том, что рейтинг Медведева скатился до небывалых отметок. На сегодняшний день его деятельность одобряют лишь 34 процента россиян. Такой показатель явственно указывает на то, что граждане нашей страны устали от той политики, которая проводится правительством.

Вместе с этим обращает на себя внимание рейтинг президента Владимира Путина. Согласно ноябрьским опросам, 66% доверяют нынешнему президенту и 33% - нет. Примерно такие же данные фиксировались с 2011 по 2013 годы. Самым низким из когда-либо зафиксированных рейтинг Владимира Путина был в 2011 году: 63% опрошенных одобряли его работу, а 36% - нет. Расти уровень доверия к главе государства начал в 2014 году на фоне событий по присоединению Крыма к России.

Примечательно, что в Кремле стараются не замечать падение рейтинга Путина, сетуя на то, что Владимир Путин продолжает трудиться во благо народа.

Исследование проводил "Левада-центр" 22-28 ноября 2018 года в 52 субъектах РФ. В опросе участвовали 1600 человек разного возраста и профессий.

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