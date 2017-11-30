Рената Литвинова показала фото счастливой Земфиры

На снимке в Инстагарме исполнительница русского рока запечатлена в компании друзей. Судя по довольному выражению лица, Земфира рада встрече.

Земфира довольно давно не дает интервью, практически не появляется на публике и не выпускает новых альбомов. Ее последняя пластинка «Жить в твоей голове» вышла аж 4,5 года назад, поэтому многочисленные поклонники бурно реагируют на каждую новую фотографию певицы, публикуемую на просторах Рунета.

На одном из свежих кадров Земфира запечатлена в компании близких друзей. Певица счастливо улыбается и, судя по всему, рада встрече. Автором редкого кадра стала известная актриса и близкая подруга Земфиры Рената Литвинова. В комментариях к публикации пользователи засыпали рок-звезду комплиментами и обратились к ней с просьбой, как можно скорее порадовать фанатов новым музыкальным творением.

Кстати, вполне возможно, что любимица миллионов в скором времени вновь выйдет на сцену. Еще летом оперная певица абхазского происхождения Хибла Гарзмава рассказывала в микроблоге, что готовит с Земфирой и Литвиновой грандиозный сюрприз для поклонников.

👁 by @renatalitvinovaofficiall Публикация от VR (@a030aa) Ноя 26 2017 в 11:51 PST

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