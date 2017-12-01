Дети Николая Годовикова не пришли на его похороны

Несколько дней назад в возрасте 67 лет скончался исполнитель роли Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни". Его похороны прошли в Санкт-Петербурге. К сожалению, родные дети Годовикова отказались присутствовать на церемонии прощания. В последний путь актера проводила приемная дочь Валерия и несколько близких друзей.

Печальная новость о смерти актера Николая Годовикова пришла на прошлой неделе из Санкт-Петербурга. Близкий друг и агент звезды советского кино Вячеслав Смородинов рассказал журналистам, что последние годы актер, известный зрителям по роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», жил на скромную пенсию, сильно отдалившись от социума. Советскому кино-кумиру помогала семья, но он мало с ними общался. Не имея близких друзей, он в основном проводил время в компании своей собаки.

В сегодняшнем эфире ток-шоу «Прямой эфир» выяснилось, что за два дня до смерти Годовиков хотел позвонить своим детям от предыдущих браков: дочери Марии и сыну Артему, чтобы попросить помощи, но не решился. На его похороны пришла лишь падчерица Валерия, которую Николай Львович воспринимал как своего ребенка. «У него был действительно очень тяжелый период. Я всегда говорила: «Дед, держись, у тебя внуки. У них кроме тебя никого нет. Его удержать можно было только этим», — сообщила Валерия.

Редакторы программы Андрея Малахова связались с родными детьми Годовикова, чтобы выяснить, почему они не пришли проститься со своим отцом. Так, дочь актера Мария сообщила, что приедет на могилу к родственнику позже, когда будет к этому готова. «Я не собираюсь раскрывать душу, я поняла, где это находится. Извините, но я короткий период в его жизни, я думаю, что вы больше знаете о нем, чем я. Вот когда я созрею, тогда я приду и поговорю с ним один на один. Его не было всю мою жизнь. Может быть, когда-нибудь я решусь что-либо рассказать», — рассказала Мария журналистам.

Связались корреспонденты и с сыном актера Артемом. Мужчина сообщил, что знал отца мало, но все равно старался поддерживать с ним отношения. Он нередко приглашал Годовикова в гости, но тот отказывался. «Я ему всегда звонил и приглашал, он не приезжал сам. Я всегда говорил, что отцом я горд, просто хочу знать, где он захоронен», — поделился Артем в беседе с репортерами.

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