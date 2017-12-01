Экс-невестка Татьяны Васильевой обворовывала актрису и изменяла ее сыну

На шоу Дмитрия Шепелева состоялась очная ставка бывшей и нынешней невестками актрисы Татьяны Васильевой. Девушки встретились в студии ток-шоу "На самом деле". Анастасия Бегунова и Мария Васильева прошли проверку на детекторе лжи, предъявили друг другу ряд претензий и обменялись взаимными колкостями.

Сын актрисы Татьяны Васильевой Филипп одно время был счастлив со своей избранницей Анастасией Бегуновой. В браке у супругов появились дети — Ваня и Гриша, но потом пара рассталась. Анастасия увезла детей в Германию, и на данный момент Татьяна Васильева утверждает, что не имеет возможности видеться со своими внуками. Через какое-то время Филипп снова женился — на актрисе Марии Болонской, у пары родилась дочь, но конфликт в семье продолжает развиваться.

Бывшая и нынешняя невестки Татьяны Васильевой встретились в студии ток-шоу «На самом деле». Девушки прошли проверку на детекторе лжи, предъявили друг другу ряд претензий и обменялись взаимными колкостями. С первых минут появления в студии Мария Васильева заявила, что Бегунова изменяла своему мужу, поэтому их семья распалась. Анастасия, разумеется, все обвинения в свой адрес отрицала, однако показания полиграфа доказали, что девушка действительно была неверна своему супругу. В ходе передачи также выяснилось, что бывшая невестка Васильевой похитила деньги со счета, которые известная актриса выделяла сыну Филиппу и бывшей невестке на проживание в Германии.

Анастасия Бегунова призналась, что действительно взяла с общего счета 50 тысяч евро, которые были потрачены на лечение сына, однако эксперт в студии заявил, что экс-невестка Васильевой присвоила себе гораздо большую сумму. «Я безапелляционно заявляю, что эта женщина взяла гораздо больше. Я вижу это по реакции», — сообщил Роман Устюжанин. В финале эфира в эфире ток-шоу «На самом деле» показали эпизод интервью, где Татьяна Васильева говорит о том, на что она готова пойти ради общения внука. Телеведущий и гости в студии выразили надежду, что актрисе и бывшей невестке все-таки удастся поговорить и уладить конфликт мирно.

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