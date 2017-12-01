Медведев заверил пенсионеров в январской индексации пенсий

В последнее время к пенсионной системе нашей страны приковано повышенное внимание со стороны общества. Столь внушительная категория населения России, как пенсионеры, продолжают живо интересоваться подробностями. В частности, в основном их интересует будущее.

Очень много противоречивой информации появляется в открытом доступе, которая в той или иной мере касается пенсионного обеспечения российских граждан. Сначала, например, сообщалось, что в 2018 году пенсии для большинства пенсионеров проиндексируют с 1 февраля. Чуть позже власти уточнили, что решили перенести стандартное повышение на 1 января. У пенсионеров сложилось непонимание. Они хотели узнать, когда же на самом деле в первый раз проиндексируют их выплаты в следующем году.

Ясность в этот вопрос внес премьер-министр России Дмитрий Медведев. Накануне он официально подтвердил, что индексацию пенсий в 2018 году на самом деле перенесли с февраля на января. Он не стал объяснять причины такого решения, а лишь заверил пенсионеров в том, что государство в полном объеме будет исполнять взятые на себя ранее социальные обязательства.

Что же касается размера повышения, то по этому поводу Медведев заметил, что данный момент напрямую зависит от величины инфляции. Из прогнозов специалистов следует, что по итогам текущего года инфляция не превысит трех процентов. В правительстве посчитали правильным произвести повышение пенсий на 3,7 процентных пункта. Таким образом власти решили сверх инфляции поддержать пенсионеров в нынешнее непростое время.

Вместе с этим руководитель правительства подчеркнул, что никаких проблем с выплатой социальных пособий и пенсий в стране не будет. Медведев утвердительно заявил, что деньги на эти цели имеются и все выплаты будут произведены в полном объеме. По этому поводу пенсионерам даже не стоит переживать, заметил премьер-министр.

Следует напомнить, что буквально несколько дней назад по интернету прокатилась волна обсуждений, вызванная заявлением экс-главы Минфина Алексея Кудрина о том, что у Пенсионного фонда нет денег на выплату пенсий. Люди возмущались и пытались узнать правду. Вскоре выяснились подробности, из которых стало ясно, что на самом деле Кудрин имел в виду другое: он лишь заострял внимание на том, что деньги не должны аккумулироваться в Пенсионном фонде.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







