Хирург рассказал, чем была вызвана срочная операция Олегу Табакову

01.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Хирург рассказал, чем была вызвана срочная операция Олегу Табакову Владимир Кан сообщил, что трахеостомию делают тогда, когда у пациента наблюдается непроходимость верхних дыхательных путей.

При воспалении лёгких у пациента возникает отёк лёгочной ткани и сокращается площадь дыхательных путей, что может потребовать проведение такой операции, как трахеостомия. Об этом "Известиям" рассказал завотделением экстренной и общей хирургии Европейского медицинского центра, хирург Владимир Кан.

— Трахеостомия — несомненно это операция. Делается она в тех случаях, когда у пациента происходит непроходимость верхних дыхательных путей, — отметил он. — Это вспомогательное мероприятие, когда проводится инкубационная трубка в трахею и за человека дышит аппарат. Это нормальная практика, которая показана при обширных поражениях воспалительным процессом лёгочной ткани.

Как рассказал Кан, вопрос о проведении трахеостомы ставится в том случае, если пациенту не становится лучше в течение 5–7 дней. По словам медика, через трахеостомическую трубку удобнее очищать бронхиальное дерево.

О госпитализации Табакова стало известно 27 ноября. Ранее Лайф писал о том, что его экстренно прооперировали.

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