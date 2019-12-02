Гузеева грубо ответила поклоннице на совет по общению с подписчиками

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила поклоннице, которая дала ей совет по общению с подписчиками. На своей странице в Instagram артистка возмутилась, что ей предъявляют претензии за рекламный пост.
Когда Гузеева опубликовала в своем аккаунте фото с рекламой, один из подписчиков спросил у ведущей «Давай поженимся!», с чего она взяла, что ее поклонникам интересно, где она купила предметы, продемонстрированные на снимке.
«С чего ты взяло, что я ждала тебя на своей странице?» — резко отреагировала актриса.
Еще одна подписчица предположила, что Гузеева сделала пластическую операцию. Телеведущая ответила, что она ничего не меняла в своей внешности при помощи хирургии.
«Спокойней! Ведите себя выше таких уродцев, не отвечайте им», — дала Гузеевой совет по общению с подписчиками одна из поклонниц.
«Я сама разберусь, кому мне отвечать и выше кого мне быть», — грубо ответила ведущая «Давай поженимся!» на эту рекомендацию.
Отметим, что манера общения актрисы в соцсети удивила некоторых пользователей Instagram.
«Мне кажется, вас снова взломали. Вы на программе и в жизни очень добрый и светлый человек!» — написала одна из подписчиц Гузеевой.
Это уже не первая подобная реакция телеведущей на критику со стороны подписчиков. Недавно Гузеева отбелила себе зубы с помощью некоего средства, но раскрывать его название не стала. По словам актрисы, ее «задолбали» подписчики, которые все время жалуются на рекламу на ее странице.
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