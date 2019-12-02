Мать Началовой отдала Васильеву сценические костюмы дочери



Коллекция исторического костюма ведущего и историка моды Александра Васильева пополнилась нарядами скончавшейся весной этого года певицы Юлии Началовой.

Васильев своем Instagram-аккаунте сообщил, что мать исполнительницы отдала ему несколько сценических костюмов певицы. 60-летний ведущий разместил в своем блоге две фотографии, на одной из которых стоит мать умершей звезды с ее нарядами, а на другой — сама Началова в одном из платьев.

«Вчера моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами — платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране», — написал коллекционер.

Он поблагодарил Таисию Началову — мать Юлии — за отданные в его фонд костюмы. По словам коллекционера, он «безмерно благодарен».

Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года, артистке было 38 лет. Как впоследствии рассказал отец певицы, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце.

Звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. С певицей пришли проститься родные, близкие, коллеги по цеху и многочисленные поклонники.

Ранее стало известно, что сценарист и композитор Андрей Загорский продюсирует съемки фильма о покойной певице. Он передал Федеральному агентству новостей эксклюзивный инструментальный трек, написанный им специально к картине.



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