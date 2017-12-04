Анастасия Макеева рассказала о новом возлюбленном

В прошлом году известная актриса развелась с супругом Глебом Матвейчуком. В этом году Анастасия Макеева несколько раз намекала, что у нее появился новый мужчина, но только на днях актриса решила о нем рассказать.

В прошлом году Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук развелись после шести лет брака. Позже актриса призналась, что это произошло из-за отсутствия детей. Расставание с мужем далось ей нелегко, поэтому она стала отвлекать себя от грустных мыслей, погрузившись в работу и путешествия. Однако уже в мае этого года она дала понять поклонникам, что у нее закрутился новый роман, а спустя несколько месяцев она призналась незнакомцу в любви. На днях артистка стала героиней передачи «Судьба человека» и впервые рассказала о своей личной жизни.

Анастасия светилась от счастья, когда заговорила о своем возлюбленном. «На сегодняшний день я влюблена по-настоящему», — призналась она. По словам актрисы, ее очень радует, что чувства, которые ее переполняют, не связаны ни с работой, ни с популярностью, ни с тем, какое положение она занимает. Имя своего избранника Макеева решила сохранить в тайне, так как теперь свою личную жизнь она намерена держать под семью замками. Артистка заверила, что никогда не расскажет, с кем она состоит в отношениях. «И, возможно, я выйду замуж, а вы об этом не узнаете. Я больше не буду делать пафосную свадьбу, потому что счастье любит тишину», – добавила она.

Общаясь с телеведущим Борисом Корчевниковым, Анастасия также призналась, что у нее были непростые отношения с матерью своего экс-супруга. По словам актрисы, мать Глеба хотела, чтобы ей подчинялись, и угрожала разрушить их брак, если будет как-то иначе, что и произошло. Сейчас все конфликты Макеевой с Ольгой Шалимовой остались в прошлом. Упомянула артистка и трагедию, которая произошла в ее семье. Девять лет назад не стало ее брата, и актриса до сих пор скорбит по этой утрате.

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