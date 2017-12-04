Россияне изъявили большое желание проголосовать на выборах президента

До выборов президента России остается три месяца. Пока еще не был дан официальный старт предвыборной кампании. Однако это не мешает политикам и россиянам высказываться о предстоящем голосовании. Главной интригой до сих пор заключается будущее действующего президента Владимира Путина, который пока предпочитает молчать.

Тем временем, социологи проявляют активность, когда проводят опросы российских граждан на предмет их желания прийти на избирательные участки и отдать голос за того или иного кандидата. Свежие данные на удивление демонстрируют высокую потенциальную активность избирателей.

Как показал проведенный накануне социологический опрос, около 60 процентов российских избирателей хотят принять непосредственное участие в голосовании на президентских выборах в 2018 году. Около 25 процентов респондентов объявили о том, что проголосуют в любом случае. Эти показатели по большей части стали неожиданностью для экспертов, которые уже не верили в повышенное желание россиян принимать участии в избирательном процессе.

Сегодня трудно говорить о том, какой будет явка на предстоящих выборах. Но ежели опираться на конкретные статистические выкладки социологов, то становится понятно, что предыдущим выборам нынешние уступят не на много. В регионах России ожидается явка на уровне 60 процентов. Конечно же, Москва и Санкт-Петербург в этом отношении вряд ли смогут похвастаться солидными показателями. В двух крупнейших городах страны традиционно имеет место быть невысокая избирательная активность.

Специалисты, проанализировав текущие настроения россиян, сделали вывод, что в том случае, если президент РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах 2018 года, то он заручится внушительной поддержкой населения. На текущий момент за него готовы проголосовать около 69 процентов россиян.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Глава государства будет избираться на шестилетний срок. Избирательная кампания официально начнется в конце декабря.

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