Путин высказался о перспективах повышения пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин в последнее время вынужден на достаточно регулярной основе касаться такой темы, как повышение возраста выхода на пенсию в будущем. В основном глава государства отделывается общими фразами, не обращаясь к конкретным параметрам.

На текущий момент можно констатировать, что власти нашей страны признали необходимость повышения пенсионного возраста. В этом вопросе она не хотят спешить, потому что он является чувствительным для внушительной прослойки населения РФ.

Самые свежие комментарии со стороны Владимира Путина указывают на то, что вопрос с повышением пенсионного возраста обязательно будет рассматриваться в будущем. Говорить о каких-то конкретных параметрах повышения сейчас не приходится, так как правительство и президент еще не могут сделать окончательные выводы по этому поводу.

Ежели обратить взоры на мнения экспертов, то они поголовно делают выводы, что данный процесс стартует в России не раньше конца 2018 года. На такие доводы их толкает тот факт, что в марте будущего года в стране пройдут президентские выборы и вряд ли власти захотят идти на крайне непопулярные меры среди населения страны в этот временной отрезок.

По поводу параметров будущего повышения пенсионного возраста можно сказать следующее: сегодня обсуждается сразу несколько вариантов. Самым популярным из них является тот, который предусматривает планомерное повышение возраста выхода на пенсию. Никаких резких колебаний в этом плане не ожидается. Допускается вариант, что в итоге пенсионный возраст окажется одинаковым для мужчин и женщин и составит 63 года.

В заключении глава государства указал на тот момент, что вопрос с повышением пенсионного возраста будет решаться исключительно на основе общественной дискуссии.

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